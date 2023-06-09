Пугачев Семен Васильевич
Место рождения
Дата рождения1879
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879
Бракосочетание
18.08.1898
Рождение ребёнка
20.08.1905
Сын: Пугачев Александр Семенович
Мать ребёнка: Пугачева Мавра Васильевна
Рождение ребёнка
09.03.1907
Мать ребёнка: Пугачева Мавра Васильевна
Рождение ребёнка
20.02.1915
Сын: Пугачев Леонтий Семенович
Мать ребёнка: Пугачева Мавра Васильевна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно