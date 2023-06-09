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Пугачев Семен Васильевич

Место рождения

Бердянск

Дата рождения

1879

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879

Отец: Пугачев Василий Максимович

Мать: Пугачева Евдокия Ивановна

Бракосочетание
18.08.1898

Жена: Пугачева Мавра Васильевна

Рождение ребёнка
20.08.1905

Сын: Пугачев Александр Семенович

Мать ребёнка: Пугачева Мавра Васильевна

Рождение ребёнка
09.03.1907

Сын: Пугачев Иван Семенович

Мать ребёнка: Пугачева Мавра Васильевна

Рождение ребёнка
20.02.1915

Сын: Пугачев Леонтий Семенович

Мать ребёнка: Пугачева Мавра Васильевна

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно