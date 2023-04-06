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Пугачев Федор Васильевич

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Место рождения

Бердянск

Дата рождения

1863

Дата смерти

22.07.1921

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1863

Отец: Пугачев Василий Максимович

Мать: Пугачева Евдокия Ивановна

Рождение ребёнка
02.08.1889

Сын: Пугачев Стефан Федорович

Мать ребёнка: Пугачева Прасковья Ионовна

Рождение ребёнка
27.07.1893

Дочь: Падалко Евдокия Федоровна

Мать ребёнка: Пугачева Прасковья Ионовна

Рождение ребёнка
27.04.1897

Сын: Пугачев Семен Федорович

Мать ребёнка: Пугачева Прасковья Ионовна

Рождение ребёнка
25.05.1901

Дочь: Александра Федоровна

Мать ребёнка: Пугачева Прасковья Ионовна

Рождение ребёнка
22.07.1904

Сын: Пугачев Трофим Федорович

Мать ребёнка: Пугачева Прасковья Ионовна

Рождение ребёнка
19.11.1909

Дочь: Анна Федоровна

Мать ребёнка: Пугачева Прасковья Ионовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пугачева Прасковья Ионовна

Место жительства
Неизвестно
Смерть
22.07.1921
Причина смерти: сердце
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