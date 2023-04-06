Пугачев Федор Васильевич
Место рождения
Дата рождения1863
Дата смерти22.07.1921
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1863
Рождение ребёнка
02.08.1889
Мать ребёнка: Пугачева Прасковья Ионовна
Рождение ребёнка
27.07.1893
Дочь: Падалко Евдокия Федоровна
Мать ребёнка: Пугачева Прасковья Ионовна
Рождение ребёнка
27.04.1897
Мать ребёнка: Пугачева Прасковья Ионовна
Рождение ребёнка
25.05.1901
Дочь: Александра Федоровна
Мать ребёнка: Пугачева Прасковья Ионовна
Рождение ребёнка
22.07.1904
Мать ребёнка: Пугачева Прасковья Ионовна
Рождение ребёнка
19.11.1909
Дочь: Анна Федоровна
Мать ребёнка: Пугачева Прасковья Ионовна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
22.07.1921
Причина смерти: сердце