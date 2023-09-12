Молодова Анна Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1911
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1911
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1934
Сын: Молодов Николай Геннадьевич
Отец ребёнка: Молодов Геннадий Егорович
Рождение ребёнка
1936
Сын: Молодов Виктор Геннадьевич
Отец ребёнка: Молодов Геннадий Егорович
Рождение ребёнка
1938
Дочь: Молодова Зинаида Геннадьевна
Отец ребёнка: Молодов Геннадий Егорович
Рождение ребёнка
1940
Сын: Молодов Геннадий Геннадьевич
Отец ребёнка: Молодов Геннадий Егорович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Павловское, Буйский муниципальный район, Костромская область
Смерть
Неизвестно