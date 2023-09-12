Молодова Анна Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Молодова Анна Павловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1911

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1911

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1934

Сын: Молодов Николай Геннадьевич

Отец ребёнка: Молодов Геннадий Егорович

Рождение ребёнка
1936

Сын: Молодов Виктор Геннадьевич

Отец ребёнка: Молодов Геннадий Егорович

Рождение ребёнка
1938

Дочь: Молодова Зинаида Геннадьевна

Отец ребёнка: Молодов Геннадий Егорович

Рождение ребёнка
1940

Сын: Молодов Геннадий Геннадьевич

Отец ребёнка: Молодов Геннадий Егорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Молодов Геннадий Егорович

Место жительства
Неизвестно
Павловское, Буйский муниципальный район, Костромская область
Смерть
Неизвестно
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