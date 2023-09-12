Молодов Геннадий Егорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Молодов Геннадий Егорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.08.1908

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.08.1908

Отец: Молодов Егор Алексеевич

Мать: Молодова Варвара Яковлевна

Рождение ребёнка
1934

Сын: Молодов Николай Геннадьевич

Мать ребёнка: Молодова Анна Павловна

Рождение ребёнка
1936

Сын: Молодов Виктор Геннадьевич

Мать ребёнка: Молодова Анна Павловна

Рождение ребёнка
1938

Дочь: Молодова Зинаида Геннадьевна

Мать ребёнка: Молодова Анна Павловна

Рождение ребёнка
1940

Сын: Молодов Геннадий Геннадьевич

Мать ребёнка: Молодова Анна Павловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Молодова Анна Павловна

Работа или профессия
Неизвестно
плотник
Смерть
Неизвестно
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