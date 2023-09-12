Молодов Геннадий Егорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.08.1908
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.08.1908
Рождение ребёнка
1934
Сын: Молодов Николай Геннадьевич
Мать ребёнка: Молодова Анна Павловна
Рождение ребёнка
1936
Сын: Молодов Виктор Геннадьевич
Мать ребёнка: Молодова Анна Павловна
Рождение ребёнка
1938
Дочь: Молодова Зинаида Геннадьевна
Мать ребёнка: Молодова Анна Павловна
Рождение ребёнка
1940
Сын: Молодов Геннадий Геннадьевич
Мать ребёнка: Молодова Анна Павловна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Молодова Анна Павловна
Работа или профессия
Неизвестно
плотник
Смерть
Неизвестно