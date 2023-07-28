Волков Николай Иванович
Место рождения
Дата рождения28.04.1908
Дата смерти26.05.1984
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.04.1908
По справкам дата рождения 11.05.1908
Рождение ребёнка
19.09.1937
Мать ребёнка: Волкова Антонина Демидовна
Шуя, Шуя, Ивановская область
Рождение ребёнка
1944
Дочь: Белянкина Ирина Николаевна
Мать ребёнка: Волкова Антонина Демидовна
Рождение ребёнка
1946
Сын: Волков Геннадий Николаевич
Мать ребёнка: Волкова Антонина Демидовна
Рождение ребёнка
31.08.1952
Дочь: Татьяна Николаевна
Мать ребёнка: Волкова Антонина Демидовна
Иваново, Иваново, Ивановская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Алина Николаевна
Мать ребёнка: Волкова Антонина Демидовна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
26.05.1984
Запись составлена 28.05.1984 Исполкомом Пестяковского района Совета народных депутатов Ивановской области ЗАГС. Умер в 76 лет