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Волков Николай Иванович

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Место рождения

Царенково, Верхнеландеховский муниципальный район, Ивановская область

Дата рождения

28.04.1908

Дата смерти

26.05.1984

Пол

Мужской

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.04.1908

Отец: Волков Иван Алексеевич

Мать: Волкова Александра Никифоровна

Царенково, Верхнеландеховский муниципальный район, Ивановская область
По справкам дата рождения 11.05.1908
Рождение ребёнка
19.09.1937

Сын: Волков Борис Николаевич

Мать ребёнка: Волкова Антонина Демидовна

Шуя, Шуя, Ивановская область
Рождение ребёнка
1944

Дочь: Белянкина Ирина Николаевна

Мать ребёнка: Волкова Антонина Демидовна

Пестяки, Пестяковский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
1946

Сын: Волков Геннадий Николаевич

Мать ребёнка: Волкова Антонина Демидовна

Пестяки, Пестяковский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
31.08.1952

Дочь: Татьяна Николаевна

Мать ребёнка: Волкова Антонина Демидовна

Иваново, Иваново, Ивановская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Алина Николаевна

Мать ребёнка: Волкова Антонина Демидовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Волкова Антонина Демидовна

Смерть
26.05.1984
Пестяки, Пестяковский муниципальный район, Ивановская область
Запись составлена 28.05.1984 Исполкомом Пестяковского района Совета народных депутатов Ивановской области ЗАГС. Умер в 76 лет