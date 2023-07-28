Карпухина (Масько) Марина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКарпухина (Масько) Марина

Карпухина (Масько) Марина

Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

21.12.1954

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Скрыто настройками приватности

Муж

1951 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.12.1954

Отец: не указан

Мать: скрыто настройками приватности

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
22.02.1984

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Карпухин Виталий

Развод
Неизвестно

Муж: Карпухин Виталий

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Карпухин Виталий

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Дорогие друзья и родственники мамы, у меня очень горестные новости - мама умерла 22 числа. Сегодня была кремация, если кто-то захочет позже приехать на захоронение праха (сейчас пока решается вопрос с... Показать все