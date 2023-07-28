Карпухина (Масько) Марина
Место рождения
Дата рождения21.12.1954
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
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Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.12.1954
Отец: не указан
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
22.02.1984
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Карпухин Виталий
Развод
Неизвестно
Муж: Карпухин Виталий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Карпухин Виталий
Смерть
Неизвестно
Дорогие друзья и родственники мамы, у меня очень горестные новости - мама умерла 22 числа. Сегодня была кремация, если кто-то захочет позже приехать на захоронение праха (сейчас пока решается вопрос с... Показать все