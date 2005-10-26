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Карпухин Виталий

Место рождения

Калуга, город Калуга, Калужская область

Дата рождения

02.12.1951

Дата смерти

26.10.2005

Пол

Мужской

Отец

Мать

1925 г.р.

Жена

1954 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.12.1951

Отец: Карпухин Александр Георгиевич

Мать: Лидия

Калуга, город Калуга, Калужская область
Рождение ребёнка
22.02.1984

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Карпухина Марина

Развод
Неизвестно

Жена: Карпухина Марина

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Карпухина Марина

Москва, город федерального значения Москва
Работа или профессия
Неизвестно
преподаватель
Смерть
26.10.2005
Москва, город федерального значения Москва
Похороны
Неизвестно
Шуя, , ,
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