Карпухин Виталий
Место рождения
Дата рождения02.12.1951
Дата смерти26.10.2005
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.12.1951
Отец: Карпухин Александр Георгиевич
Мать: Лидия
Рождение ребёнка
22.02.1984
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Карпухина Марина
Развод
Неизвестно
Жена: Карпухина Марина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Карпухина Марина
Работа или профессия
Неизвестно
преподаватель
Смерть
26.10.2005
Похороны
Неизвестно
Шуя, , ,