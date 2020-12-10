Липерт (Турлыкина) Евдокия Леонтьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Липерт (Турлыкина) Евдокия Леонтьевна

Место рождения

Елатомка, Бугурусланский муниципальный район, Оренбургская область

Дата рождения

1941

Дата смерти

10.12.2020

Пол

Женский

Отец

1922 г.р.

Мать

1920 г.р.

Муж

Дети

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Добавил:

ВИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1941

Отец: Ильин Анатолий Иосифович

Мать: Ильина Валентина Ивановна

Елатомка, Бугурусланский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
17.11.1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Прянишников Дмитрий Николаевич

Рождение ребёнка
05.10.1966

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Липерт Геннадий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Липерт Геннадий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Прянишников Дмитрий Николаевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Липерт Геннадий

Смерть
10.12.2020
Евпатория, Евпатория, Республика Крым
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