Липерт (Турлыкина) Евдокия Леонтьевна
Место рождения
Дата рождения1941
Дата смерти10.12.2020
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1941
Рождение ребёнка
17.11.1959
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Прянишников Дмитрий Николаевич
Рождение ребёнка
05.10.1966
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Липерт Геннадий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Липерт Геннадий
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Липерт Геннадий
Смерть
10.12.2020
Евпатория, Евпатория, Республика Крым