Липерт Геннадий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти2014
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
05.10.1966
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Липерт Евдокия Леонтьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Липерт Евдокия Леонтьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
2014