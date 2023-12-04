Липерт Геннадий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Липерт Геннадий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

2014

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1941 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
05.10.1966

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Липерт Евдокия Леонтьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Липерт Евдокия Леонтьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Липерт Евдокия Леонтьевна

Смерть
2014
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