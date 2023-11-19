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Онопко Евдокия Карпова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1818

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1818

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1851

Дочь: Сигклития Филипповна

Отец ребёнка: Онопко Филип Яковлевич

Добротово, Сумська область
Рождение ребёнка
1853

Сын: Онопко Иван Филиппович

Отец ребёнка: Онопко Филип Яковлевич

Добротово, Сумська область
Рождение ребёнка
1856

Дочь: Мария Филиппова

Отец ребёнка: Онопко Филип Яковлевич

Добротово, Сумська область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Онопко Филип Яковлевич

Смерть
Неизвестно
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