Онопко Евдокия Карпова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1818
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1818
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1851
Дочь: Сигклития Филипповна
Отец ребёнка: Онопко Филип Яковлевич
Рождение ребёнка
1853
Отец ребёнка: Онопко Филип Яковлевич
Рождение ребёнка
1856
Дочь: Мария Филиппова
Отец ребёнка: Онопко Филип Яковлевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно