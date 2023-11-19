Онопко Филип Яковлевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1808
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1808
Отец: Онопко Яков Иванович
Мать: Онопко Иулиана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Онопко Евдокия Карпова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: 2-я жена
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: 1-я жена
Рождение ребёнка
Около 1828
Дочь: (Онопко) Марья Филипповна
Мать ребёнка: 1-я жена
Рождение ребёнка
Около 1834
Сын: Онопко Гаврила Филиппович
Мать ребёнка: 1-я жена
Рождение ребёнка
Около 1837
Дочь: (Онопко) Александра Филипповна
Мать ребёнка: 1-я жена
Рождение ребёнка
Около 1838
Мать ребёнка: 1-я жена
Рождение ребёнка
Около 1842
Дочь: (Онопко) Мелания Филипповна
Мать ребёнка: 1-я жена
Рождение ребёнка
Около 1846
Дочь: (Онопко) Христина Филипповна
Мать ребёнка: 2-я жена
Рождение ребёнка
1851
Дочь: (Онопко) Сигклития Филипповна
Мать ребёнка: Онопко Евдокия Карпова
Рождение ребёнка
1853
Мать ребёнка: Онопко Евдокия Карпова
Рождение ребёнка
1856
Дочь: (Онопко) Мария Филиппова
Мать ребёнка: Онопко Евдокия Карпова
Смерть
Неизвестно