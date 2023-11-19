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Онопко Филип Яковлевич

Место рождения

Добротово, Сумська область

Дата рождения

Около 1808

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1808

Отец: Онопко Яков Иванович

Мать: Онопко Иулиана

Добротово, Сумська область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Онопко Евдокия Карпова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: 2-я жена

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: 1-я жена

Рождение ребёнка
Около 1828

Дочь: (Онопко) Марья Филипповна

Мать ребёнка: 1-я жена

Рождение ребёнка
Около 1834

Сын: Онопко Гаврила Филиппович

Мать ребёнка: 1-я жена

Добротово, Сумська область
Рождение ребёнка
Около 1837

Дочь: (Онопко) Александра Филипповна

Мать ребёнка: 1-я жена

Добротово, Сумська область
Рождение ребёнка
Около 1838

Сын: Онопко Родион Филиппович

Мать ребёнка: 1-я жена

Добротово, Сумська область
Рождение ребёнка
Около 1842

Дочь: (Онопко) Мелания Филипповна

Мать ребёнка: 1-я жена

Добротово, Сумська область
Рождение ребёнка
Около 1846

Дочь: (Онопко) Христина Филипповна

Мать ребёнка: 2-я жена

Добротово, Сумська область
Рождение ребёнка
1851

Дочь: (Онопко) Сигклития Филипповна

Мать ребёнка: Онопко Евдокия Карпова

Добротово, Сумська область
Рождение ребёнка
1853

Сын: Онопко Иван Филиппович

Мать ребёнка: Онопко Евдокия Карпова

Добротово, Сумська область
Рождение ребёнка
1856

Дочь: (Онопко) Мария Филиппова

Мать ребёнка: Онопко Евдокия Карпова

Добротово, Сумська область
Смерть
Неизвестно

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