Юткина Дарья Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЮткина Дарья Николаевна

Юткина Дарья Николаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Около 1914 г.р.
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Добавил:

ДЮ
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1914

Дочь: Прасковья Васильевна

Отец ребёнка: Василий Петрович

Отрубнево, Угличский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
Около 1916

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Юткин Григорий Семенович

Рождение ребёнка
Около 1920

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Юткин Григорий Семенович

Рождение ребёнка
1923

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Юткин Григорий Семенович

Харино, Веневский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1926

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Юткин Григорий Семенович

Харино, Веневский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Василий Петрович

Место жительства
Неизвестно
Харино, Веневский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Василий Петрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Юткин Григорий Семенович

Смерть
Неизвестно
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