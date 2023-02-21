Юткина Дарья Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1914
Дочь: Прасковья Васильевна
Отец ребёнка: Василий Петрович
Отрубнево, Угличский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
Около 1916
Рождение ребёнка
Около 1920
Рождение ребёнка
1923
Рождение ребёнка
Около 1926
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Василий Петрович
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Василий Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно