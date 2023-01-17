Василий Петрович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
Мать
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Около 1914
Дочь: Прасковья Васильевна
Мать ребёнка: Юткина Дарья Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Юткина Дарья Николаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Юткина Дарья Николаевна
Смерть
Неизвестно