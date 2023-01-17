Василий Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Василий Петрович

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Место рождения

Отрубнево, Угличский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Скрыто настройками приватности

Жена

Дети

Около 1914 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ДЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: скрыто настройками приватности

Отрубнево, Угличский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
Около 1914

Дочь: Прасковья Васильевна

Мать ребёнка: Юткина Дарья Николаевна

Отрубнево, Угличский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Юткина Дарья Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Юткина Дарья Николаевна

Смерть
Неизвестно
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