Юткин Григорий Семенович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1916
Рождение ребёнка
Около 1920
Рождение ребёнка
1923
Рождение ребёнка
Около 1926
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Юткина Дарья Николаевна
Смерть
Неизвестно