Юткин Григорий Семенович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Юткин Григорий Семенович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

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Добавил:

ДЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1916

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Юткина Дарья Николаевна

Рождение ребёнка
Около 1920

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Юткина Дарья Николаевна

Рождение ребёнка
1923

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Юткина Дарья Николаевна

Харино, Веневский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1926

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Юткина Дарья Николаевна

Харино, Веневский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Юткина Дарья Николаевна

Смерть
Неизвестно
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