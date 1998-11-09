Королёва (Якорева) Лидия Николаевна
Место рождения
Дата рождения14.10.1961
Дата смерти09.11.1998
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.10.1961
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
06.03.1985
Сын: Королёв Сергей Александрович
Отец ребёнка: Королёв Александр Сергеевич
Рождение ребёнка
13.03.1990
Дочь: Козлова Ольга Александровна
Отец ребёнка: Королёв Александр Сергеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
09.11.1998