Королёва (Якорева) Лидия Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Королёва (Якорева) Лидия Николаевна

Место рождения

Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область

Дата рождения

14.10.1961

Дата смерти

09.11.1998

Пол

Женский

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.10.1961

Отец: не указан

Мать: не указана

Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Рождение ребёнка
06.03.1985

Сын: Королёв Сергей Александрович

Отец ребёнка: Королёв Александр Сергеевич

Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Рождение ребёнка
13.03.1990

Дочь: Козлова Ольга Александровна

Отец ребёнка: Королёв Александр Сергеевич

Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Королёв Александр Сергеевич

Смерть
09.11.1998
Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
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