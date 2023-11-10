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Королёв Сергей Александрович
Королёв Сергей Александрович
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Древо
Место рождения
Нижний Новгород
, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Дата рождения
06.03.1985
Пол
Мужской
Отец
Королёв Александр Сергеевич
1956 г.р.
Мать
Якорева Лидия Николаевна
1961 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ДК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.03.1985
Отец:
Королёв Александр Сергеевич
Мать:
Якорева Лидия Николаевна
Нижний Новгород
, город Нижний Новгород, Нижегородская область
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