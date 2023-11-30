Королёв Александр Сергеевич
Место рождения
Дата рождения23.02.1956
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.02.1956
Рождение ребёнка
06.03.1985
Сын: Королёв Сергей Александрович
Мать ребёнка: Королёва Лидия Николаевна
Рождение ребёнка
13.03.1990
Дочь: Козлова Ольга Александровна
Мать ребёнка: Королёва Лидия Николаевна
Рождение ребёнка
20.05.2003
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Королёва Ирина Анатальевна
Бракосочетание
Неизвестно