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Королёв Александр Сергеевич

Место рождения

Карабаш, Карабашский, Челябинская область

Дата рождения

23.02.1956

Пол

Мужской

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.02.1956

Отец: Королёв Сергей Петрович

Мать: Королёва Августа Матвеевна

Карабаш, Карабашский, Челябинская область
Рождение ребёнка
06.03.1985

Сын: Королёв Сергей Александрович

Мать ребёнка: Королёва Лидия Николаевна

Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Рождение ребёнка
13.03.1990

Дочь: Козлова Ольга Александровна

Мать ребёнка: Королёва Лидия Николаевна

Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Рождение ребёнка
20.05.2003

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Королёва Ирина Анатальевна

Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Королёва Лидия Николаевна

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