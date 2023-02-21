Артемьев-Иванов Михаил
Место рожденияНе указано
Дата рождения1862
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1882 ст.
Сын: Артемьев-Иванов Михайл Михайлович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1885 ст.
Дочь: Стопцева Александра Михайловна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1887 ст.
Сын: Артемьев-Иванов Илья Михайлович
Мать ребёнка: не указана
Кочковатка, Называевский муниципальный район, Омская область
Смерть
Неизвестно