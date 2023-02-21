Артемьев-Иванов Михаил — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Артемьев-Иванов Михаил

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1862

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1882 ст.

Сын: Артемьев-Иванов Михайл Михайлович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1885 ст.

Дочь: Стопцева Александра Михайловна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1887 ст.

Сын: Артемьев-Иванов Илья Михайлович

Мать ребёнка: не указана

Кочковатка, Называевский муниципальный район, Омская область
Смерть
Неизвестно
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