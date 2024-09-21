Иванова Василиса Мироновна
Место рождения
Дата рождения1851 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1851 ст.
Отец: Мирон
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1875 ст.
Дочь: Баранова (Иванова) Евдокия Михайловна
Отец ребёнка: Иванов Михаил Артемьевич
Рождение ребёнка
1882 ст.
Сын: Артемьев (Иванов) Михайл Михайлович
Отец ребёнка: Иванов Михаил Артемьевич
Рождение ребёнка
1883 ст.
Дочь: Стопцева (Артемьева-Иванова) Александра Михайловна
Отец ребёнка: Иванов Михаил Артемьевич
Рождение ребёнка
1887 ст.
Сын: Артемьев-Иванов Илья Михайлович
Отец ребёнка: Иванов Михаил Артемьевич
Смерть
Неизвестно