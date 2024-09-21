Иванова Василиса Мироновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиИванова Василиса Мироновна

Иванова Василиса Мироновна

Место рождения

Черемновка, Называевский муниципальный район, Омская область

Дата рождения

1851 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1851 ст.

Отец: Мирон

Мать: не указана

Черемновка, Называевский муниципальный район, Омская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иванов Михаил Артемьевич

Черемновка, Называевский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1875 ст.

Дочь: Баранова (Иванова) Евдокия Михайловна

Отец ребёнка: Иванов Михаил Артемьевич

Черемновка, Называевский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1882 ст.

Сын: Артемьев (Иванов) Михайл Михайлович

Отец ребёнка: Иванов Михаил Артемьевич

Черемновка, Называевский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1883 ст.

Дочь: Стопцева (Артемьева-Иванова) Александра Михайловна

Отец ребёнка: Иванов Михаил Артемьевич

Черемновка, Называевский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1887 ст.

Сын: Артемьев-Иванов Илья Михайлович

Отец ребёнка: Иванов Михаил Артемьевич

Черемновка, Называевский муниципальный район, Омская область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.