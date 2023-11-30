Дымов Карп Егорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дымов Карп Егорович

Место рождения

Илькульган

Дата рождения

24.05.1885 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.05.1885 ст.

Отец: Дымов Георгий (Егор) Максимович

Мать: Дымова Александра Максимовна

Рождение ребёнка
18.02.1906 ст.

Сын: Дымов Тимофей Карпович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1908

Сын: Дымов Иван Карпович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1913

Сын: Дымов Егор Карпович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дымов Василий Карпович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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