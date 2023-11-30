Дымов Карп Егорович
Место рождения
Дата рождения24.05.1885 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.05.1885 ст.
Рождение ребёнка
18.02.1906 ст.
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1908
Сын: Дымов Иван Карпович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1913
Сын: Дымов Егор Карпович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно