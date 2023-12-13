Дымова (Сомова) Александра Максимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДымова (Сомова) Александра Максимовна

Дымова (Сомова) Александра Максимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1861 г.р.

Дети

Добавил:

МШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
24.05.1885 ст.

Сын: Дымов Карп Егорович

Отец ребёнка: Дымов Георгий (Егор) Максимович

Илькульган, Шарлыкский муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дымов Георгий (Егор) Максимович

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close