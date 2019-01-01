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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Земский отдел Министерства внутренних дел. 1907 г. По прошению крестьян села Исаева, Исаевской волоси, и села Илькульгана, Рождественской волости Оренбургского уезда Ефим Показать все
Место упоминается в справочниках:
• Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
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• Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
137Илькульган (Никольское, Кульган), с. каз.при ррч. Илькульгане и Нете.15010167765764Церковь православная 1.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
227. Илькульган (Кульган, Никольское), село бывшее государственное, при речках Иль-кульгане и Нети, дворов 216, жителей 1946, церковь православная
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
72488Илькульгансело52°52'с.ш.54°33'в.д.N-40-110
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
53656407101с Илькульгансело