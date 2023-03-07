Ивахин Александр Калинникович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ивахин Александр Калинникович

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Место рождения

Бердянск

Дата рождения

1859

Дата смерти

14.10.1901

Пол

Мужской

Добавил:

ЕТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1859

Отец: Ивахин Калинник Антипович

Мать: Таисия Михайловна

Рождение ребёнка
13.05.1890

Сын: Неизвестно Никита Александрович

Мать ребёнка: Юлиания Даниловна

Рождение ребёнка
01.06.1891

Дочь: Захарова Акилина Александровна

Мать ребёнка: Юлиания Даниловна

Рождение ребёнка
1894

Дочь: Мария Александровна

Мать ребёнка: Юлиания Даниловна

Смерть
14.10.1901
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