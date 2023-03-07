Ивахин Александр Калинникович
Место рождения
Дата рождения1859
Дата смерти14.10.1901
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1859
Отец: Ивахин Калинник Антипович
Мать: Таисия Михайловна
Рождение ребёнка
13.05.1890
Сын: Неизвестно Никита Александрович
Мать ребёнка: Юлиания Даниловна
Рождение ребёнка
01.06.1891
Дочь: Захарова Акилина Александровна
Мать ребёнка: Юлиания Даниловна
Рождение ребёнка
1894
Дочь: Мария Александровна
Мать ребёнка: Юлиания Даниловна
Смерть
14.10.1901