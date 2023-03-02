(Ивахина) Юлиания Даниловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
13.05.1890
Сын: Неизвестно Никита Александрович
Отец ребёнка: Ивахин Александр Калинникович
Рождение ребёнка
01.06.1891
Дочь: Захарова Акилина Александровна
Отец ребёнка: Ивахин Александр Калинникович
Рождение ребёнка
1894
Дочь: Мария Александровна
Отец ребёнка: Ивахин Александр Калинникович