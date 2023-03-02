(Ивахина) Юлиания Даниловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Ивахина) Юлиания Даниловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
13.05.1890

Сын: Неизвестно Никита Александрович

Отец ребёнка: Ивахин Александр Калинникович

Рождение ребёнка
01.06.1891

Дочь: Захарова Акилина Александровна

Отец ребёнка: Ивахин Александр Калинникович

Рождение ребёнка
1894

Дочь: Мария Александровна

Отец ребёнка: Ивахин Александр Калинникович

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