(Ивахина) Таисия Михайловна 1822 — найти родственников по фамилии на Familio

(Ивахина) Таисия Михайловна

Автор
ЕТ
Тимофеева Е.

женский, родилась 1822

умерла 16.06.1887, Бердянск

Дети
Ивахин Андрей Калинникович1849 г.р.
Ивахин Александр Калинникович1859 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1849

Сын: Ивахин Андрей Калинникович

Отец ребёнка: Ивахин Калинник Антипович

Рождение ребёнка
1859

Сын: Ивахин Александр Калинникович

Отец ребёнка: Ивахин Калинник Антипович

Смерть
16.06.1887

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