(Ивахина) Таисия Михайловна
женский, родилась 1822
умерла 16.06.1887, Бердянск
Дети
Ивахин Андрей Калинникович1849 г.р.
Ивахин Александр Калинникович1859 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1849
Сын: Ивахин Андрей Калинникович
Отец ребёнка: Ивахин Калинник Антипович
Рождение ребёнка
1859
Сын: Ивахин Александр Калинникович
Отец ребёнка: Ивахин Калинник Антипович
Смерть
16.06.1887