Медведева (Шеронова) (Шеронова) Мавра Петрова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1812
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
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Рождение
Вычислено 1812
Отец: Шеронов Петр Федоров
Мать: Шеронова Татьяна
Бракосочетание
23.10.1830
поручители: того ж села казенные крестьяне Степан Иванов Крайнев, Матвей Гаврилов Кочетков, Степан Иванов Медведев | Казанская церковь
Рождение ребёнка
17.12.1831
Дочь: Луна Иванова
Отец ребёнка: Медведев (шеронов) Иван Матвеев
Крещение
25.05.1833
воспреемница племянницы своего мужа Федосьи Алексеевой Добряковой | Казанская церковь
Рождение ребёнка
13.03.1836
Отец ребёнка: Медведев (шеронов) Иван Матвеев
Смерть
Неизвестно