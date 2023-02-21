Медведева (Шеронова) (Шеронова) Мавра Петрова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Медведева (Шеронова) (Шеронова) Мавра Петрова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1812

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Вычислено 1791 г.р.

Мать

Вычислено 1793 г.р.

Муж

Вычислено 1811 г.р.

Дети

Добавил:

ГП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1812

Отец: Шеронов Петр Федоров

Мать: Шеронова Татьяна

Бракосочетание
23.10.1830

Муж: Медведев (шеронов) Иван Матвеев

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
поручители: того ж села казенные крестьяне Степан Иванов Крайнев, Матвей Гаврилов Кочетков, Степан Иванов Медведев | Казанская церковь
Рождение ребёнка
17.12.1831

Дочь: Луна Иванова

Отец ребёнка: Медведев (шеронов) Иван Матвеев

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Крещение
25.05.1833
Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
воспреемница племянницы своего мужа Федосьи Алексеевой Добряковой | Казанская церковь
Рождение ребёнка
13.03.1836

Сын: Шеронов Никифор Иванов

Отец ребёнка: Медведев (шеронов) Иван Матвеев

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно
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