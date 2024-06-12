Фунин Иван Петрович
Место рождения
Дата рождения1775
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1775
Отец: Фунин Пётр Яковлевич
Мать: Фунина Ирина Алексеевна
Рождение ребёнка
10.09.1801 ст.
Дочь: (Фунина) Надежда Ивановна
Мать ребёнка: не указана
(ист.ЦАНО, ф570, оп.559б, д.440, л.86 об.).
Рождение ребёнка
05.07.1803 ст.
Мать ребёнка: не указана
(ист.ЦАНО, ф.570, оп.559б, д.464, л.152).
Смерть
Неизвестно