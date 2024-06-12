Фунин Иван Петрович 1775 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиФунин Иван Петрович

Фунин Иван Петрович

Место рождения

Богородск, Богородский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

1775

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1775

Отец: Фунин Пётр Яковлевич

Мать: Фунина Ирина Алексеевна

Богородск, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
10.09.1801 ст.

Дочь: (Фунина) Надежда Ивановна

Мать ребёнка: не указана

Богородск, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
(ист.ЦАНО, ф570, оп.559б, д.440, л.86 об.).
Рождение ребёнка
05.07.1803 ст.

Сын: Фунин Сергей Иванович

Мать ребёнка: не указана

Богородск, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
(ист.ЦАНО, ф.570, оп.559б, д.464, л.152).
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.