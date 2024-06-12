Фунина Ирина Алексеевна 1751 — найти родственников по фамилии на Familio
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Фунина Ирина Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1751

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1751

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1775

Сын: Фунин Иван Петрович

Отец ребёнка: Фунин Пётр Яковлевич

Богородск, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1778

Сын: Фунин Алексей Петрович

Отец ребёнка: Фунин Пётр Яковлевич

Богородск, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1780

Сын: Фунин Павел Петрович

Отец ребёнка: Фунин Пётр Яковлевич

Богородск, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
До 1780 ст.

Сын: Фунин Николай Петрович

Отец ребёнка: Фунин Пётр Яковлевич

Богородск, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1785

Сын: Фунин Григорий Петрович

Отец ребёнка: Фунин Пётр Яковлевич

Богородск, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1790

Дочь: (Фунина) Надежда Петровна

Отец ребёнка: Фунин Пётр Яковлевич

Богородск, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1791

Сын: Фунин Иван Петрович

Отец ребёнка: Фунин Пётр Яковлевич

Богородск, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
Неизвестно

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