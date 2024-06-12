Фунина Ирина Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1751
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1751
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1775
Сын: Фунин Иван Петрович
Отец ребёнка: Фунин Пётр Яковлевич
Рождение ребёнка
1778
Отец ребёнка: Фунин Пётр Яковлевич
Рождение ребёнка
1780
Сын: Фунин Павел Петрович
Отец ребёнка: Фунин Пётр Яковлевич
Рождение ребёнка
До 1780 ст.
Отец ребёнка: Фунин Пётр Яковлевич
Рождение ребёнка
1785
Отец ребёнка: Фунин Пётр Яковлевич
Рождение ребёнка
1790
Дочь: (Фунина) Надежда Петровна
Отец ребёнка: Фунин Пётр Яковлевич
Рождение ребёнка
1791
Сын: Фунин Иван Петрович
Отец ребёнка: Фунин Пётр Яковлевич
Смерть
Неизвестно