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Кратиров Георгий Константинович

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Место рождения

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Дата рождения

01.04.1900

Дата смерти

1941

Пол

Мужской

Добавил:

ГК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.04.1900

Отец: Краитров Константин Васильевич

Мать: Кратирова Турчанка ?

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
18.11.1925

Сын: Кратиров Константин Георгиевич

Мать ребёнка: Кратирова Прасковья

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кратирова Клара Георгиевна

Мать ребёнка: Кратирова Прасковья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кратирова Клара Георгиевна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
1941
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