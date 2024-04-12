Кратиров Георгий Константинович
Место рождения
Дата рождения01.04.1900
Дата смерти1941
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.04.1900
Рождение ребёнка
18.11.1925
Сын: Кратиров Константин Георгиевич
Мать ребёнка: Кратирова Прасковья
Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кратирова Клара Георгиевна
Мать ребёнка: Кратирова Прасковья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кратирова Клара Георгиевна
Смерть
1941