Кратиров Константин Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1845
Дата смерти20.08.1906
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1845
Отец: Кратиров Василий Степанович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кратирова Мария Константиновна
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кратирова 1 жена
Рождение ребёнка
1877
Дочь: Кратирова Лидия Константиновна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
01.04.1900
Сын: Кратиров Георгий Константинович
Мать ребёнка: Кратирова Турчанка ?
Бракосочетание
17.07.1906
Смерть
20.08.1906