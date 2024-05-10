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Кратиров Константин Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1845

Дата смерти

20.08.1906

Пол

Мужской

Добавил:

ГК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1845

Отец: Кратиров Василий Степанович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кратирова Мария Константиновна

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кратирова 1 жена

Рождение ребёнка
1877

Дочь: Кратирова Лидия Константиновна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
01.04.1900

Сын: Кратиров Георгий Константинович

Мать ребёнка: Кратирова Турчанка ?

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Бракосочетание
17.07.1906

Жена: Клецкая Татьяна Николаевна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Смерть
20.08.1906

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