Качурин Алексей Максимович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1928
Дата смертиОколо 1990
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1928
Рождение ребёнка
11.06.1959
Мать ребёнка: Качурина Ирина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Качурин Владимир Алексеевич
Мать ребёнка: Качурина Ирина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Качурина Валентина Алексеевна
Мать ребёнка: Качурина Ирина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Качурина Ирина
Смерть
Около 1990