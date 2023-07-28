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Качурин Алексей Максимович

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Место рождения

Блиновка, Каменский муниципальный район, Пензенская область

Дата рождения

Около 1928

Дата смерти

Около 1990

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1928

Отец: Качурин Максим Степанович

Мать: Качурина Варвара Пармеевна

Блиновка, Каменский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
11.06.1959

Сын: Качурин Юрий Алексеевич

Мать ребёнка: Качурина Ирина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Качурин Владимир Алексеевич

Мать ребёнка: Качурина Ирина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Качурина Валентина Алексеевна

Мать ребёнка: Качурина Ирина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Качурина Ирина

Смерть
Около 1990