Качурина Ирина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Качурина Ирина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
11.06.1959

Сын: Качурин Юрий Алексеевич

Отец ребёнка: Качурин Алексей Максимович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Качурин Владимир Алексеевич

Отец ребёнка: Качурин Алексей Максимович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Качурина Валентина Алексеевна

Отец ребёнка: Качурин Алексей Максимович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Качурин Алексей Максимович

Смерть
Неизвестно