Качурина Ирина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
11.06.1959
Отец ребёнка: Качурин Алексей Максимович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Качурин Владимир Алексеевич
Отец ребёнка: Качурин Алексей Максимович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Качурина Валентина Алексеевна
Отец ребёнка: Качурин Алексей Максимович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно