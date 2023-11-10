Шнейдерман (Сереброкамень) Сара Гиршевна
Место рождения
Дата рождения1874
Дата смерти07.01.1951
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874
Бракосочетание
31.10.1895
Рождение ребёнка
16.06.1897
Сын: Шнейдерман Аарон Абе Халилович
Отец ребёнка: Шнейдерман Ефим Самойлович
Рождение ребёнка
02.10.1908
Дочь: Шнейдерман Елена
Отец ребёнка: Шнейдерман Ефим Самойлович
Архангельск, город Архангельск, Архангельская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Михаил
Отец ребёнка: Шнейдерман Ефим Самойлович
Смерть
07.01.1951