Шнейдерман (Сереброкамень) Сара Гиршевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шнейдерман (Сереброкамень) Сара Гиршевна

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Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

1874

Дата смерти

07.01.1951

Пол

Женский

Добавил:

ВФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874

Отец: Сереброкамень Гиршко Мовшевич

Мать: Сереброкамень Феодосия Мордуховна

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
31.10.1895

Муж: Шнейдерман Ефим Самойлович

Рождение ребёнка
16.06.1897

Сын: Шнейдерман Аарон Абе Халилович

Отец ребёнка: Шнейдерман Ефим Самойлович

Рождение ребёнка
02.10.1908

Дочь: Шнейдерман Елена

Отец ребёнка: Шнейдерман Ефим Самойлович

Архангельск, город Архангельск, Архангельская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Михаил

Отец ребёнка: Шнейдерман Ефим Самойлович

Смерть
07.01.1951
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