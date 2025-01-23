Пнева (Тетушкина) Елена
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.09.1982
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.09.1982
Отец: Тётушкин Владимир
Мать: Тётушкина Ольга
Рождение ребёнка
10.08.2001
Дочь: (Ступина) Анастасия
Отец ребёнка: Ступин Виталий
Бракосочетание
26.08.2002
Муж: Ступин Виталий
Бракосочетание
13.02.2010
Муж: Пнев Александр
Рождение ребёнка
14.07.2010
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Пнев Александр
Зима, Зиминское, Иркутская область
Рождение ребёнка
06.02.2016
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Пнев Александр