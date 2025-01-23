Пнева (Тетушкина) Елена 13.09.1982 — найти родственников по фамилии на Familio
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Пнева (Тетушкина) Елена

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.09.1982

Пол

Женский

Отец

1957 г.р.

Мать

Муж

1979 г.р.
1988 г.р.

Дети

2001 г.р.
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Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.09.1982

Отец: Тётушкин Владимир

Мать: Тётушкина Ольга

Рождение ребёнка
10.08.2001

Дочь: (Ступина) Анастасия

Отец ребёнка: Ступин Виталий

Кимильтей, Зиминский муниципальный район, Иркутская область
Бракосочетание
26.08.2002

Муж: Ступин Виталий

Кимильтей, Зиминский муниципальный район, Иркутская область
Бракосочетание
13.02.2010

Муж: Пнев Александр

Рождение ребёнка
14.07.2010

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Пнев Александр

Зима, Зиминское, Иркутская область
Рождение ребёнка
06.02.2016

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Пнев Александр

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