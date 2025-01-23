Пнев Александр
Место рождения
Дата рождения01.06.1988
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.06.1988
Отец: Пнев Олег
Мать: (Кащеева) ?
Бракосочетание
13.02.2010
Жена: Пнева (Тетушкина) Елена
Рождение ребёнка
14.07.2010
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Пнева (Тетушкина) Елена
Зима, Зиминское, Иркутская область
Рождение ребёнка
06.02.2016
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Пнева (Тетушкина) Елена