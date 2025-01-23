Пнев Александр 01.06.1988 — найти родственников по фамилии на Familio
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Пнев Александр

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Место рождения

Куйтун, Куйтунский муниципальный район, Иркутская область

Дата рождения

01.06.1988

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

1982 г.р.

Дети

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Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.06.1988

Отец: Пнев Олег

Мать: (Кащеева) ?

Куйтун, Куйтунский муниципальный район, Иркутская область
Бракосочетание
13.02.2010

Жена: Пнева (Тетушкина) Елена

Рождение ребёнка
14.07.2010

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Пнева (Тетушкина) Елена

Зима, Зиминское, Иркутская область
Рождение ребёнка
06.02.2016

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Пнева (Тетушкина) Елена

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