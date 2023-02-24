Никитин Симферополь Иван Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Никитин Симферополь Иван Петрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.01.1922

Дата смерти

После 19.02.1977

Пол

Мужской

Отец

1884 г.р.

Мать

1879 г.р.

Дети

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Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.01.1922

Отец: Афанасьев - Никитин Петр Иванович

Мать: Прасковья Кирилловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
После 19.02.1977
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