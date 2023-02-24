Никитин Симферополь Иван Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.01.1922
Дата смертиПосле 19.02.1977
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.01.1922
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
После 19.02.1977