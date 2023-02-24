(Кизирева) Прасковья Кирилловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.10.1879
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.10.1879
Отец: Кизирев Кирилл Андреевич
Мать: Марфа Васильевна
Рождение ребёнка
03.06.1906
Сын: Афанасьев - Никитин Федор Петрович
Отец ребёнка: Афанасьев - Никитин Петр Иванович
Рождение ребёнка
17.05.1911
Сын: Афанасьев - Никитин Петр Петрович
Отец ребёнка: Афанасьев - Никитин Петр Иванович
Рождение ребёнка
17.05.1912
Сын: Афанасьев - Никитин Павел Петрович
Отец ребёнка: Афанасьев - Никитин Петр Иванович
Рождение ребёнка
12.12.1913
Сын: Афанасьев - Никитин Павел Петрович
Отец ребёнка: Афанасьев - Никитин Петр Иванович
Рождение ребёнка
02.02.1915
Дочь: Анна Петровна
Отец ребёнка: Афанасьев - Никитин Петр Иванович
Рождение ребёнка
02.01.1922
Сын: Никитин Симферополь Иван Петрович
Отец ребёнка: Афанасьев - Никитин Петр Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно