(Кизирева) Прасковья Кирилловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Кизирева) Прасковья Кирилловна

(Кизирева) Прасковья Кирилловна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.10.1879

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.10.1879

Отец: Кизирев Кирилл Андреевич

Мать: Марфа Васильевна

Рождение ребёнка
03.06.1906

Сын: Афанасьев - Никитин Федор Петрович

Отец ребёнка: Афанасьев - Никитин Петр Иванович

Рождение ребёнка
17.05.1911

Сын: Афанасьев - Никитин Петр Петрович

Отец ребёнка: Афанасьев - Никитин Петр Иванович

Рождение ребёнка
17.05.1912

Сын: Афанасьев - Никитин Павел Петрович

Отец ребёнка: Афанасьев - Никитин Петр Иванович

Рождение ребёнка
12.12.1913

Сын: Афанасьев - Никитин Павел Петрович

Отец ребёнка: Афанасьев - Никитин Петр Иванович

Рождение ребёнка
02.02.1915

Дочь: Анна Петровна

Отец ребёнка: Афанасьев - Никитин Петр Иванович

Рождение ребёнка
02.01.1922

Сын: Никитин Симферополь Иван Петрович

Отец ребёнка: Афанасьев - Никитин Петр Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Афанасьев - Никитин Петр Иванович

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close