Никитина Таисия Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиНикитина Таисия

Никитина Таисия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Около 1947 г.р.
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Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Никитин Симферополь Иван Уч. Вов Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Никитин Симферополь Иван Уч. Вов Петрович

Рождение ребёнка
Около 1947

Дочь: (Никитина) Галина Ивановна

Отец ребёнка: Никитин Симферополь Иван Уч. Вов Петрович

Смерть
Неизвестно

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