Стародумов Аверкий Федоров
Место рождения
Дата рожденияОколо 1764
Дата смерти10.07.1826 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Сын: Стародумов Федор Аверкиев
Мать ребёнка: Стародумова Настасья Иванова
Сын: Стародумов Архип Аверкиев
Мать ребёнка: Стародумова Настасья Иванова
Дочь: Параскева Аверкиева
Мать ребёнка: Стародумова Настасья Иванова
Сын: Стародумов Афиноген Аверкиев
Мать ребёнка: Стародумова Настасья Иванова
Дочь: Матрона Аверкиева
Мать ребёнка: Стародумова Настасья Иванова
Дочь: Марина Аверкиева
Мать ребёнка: Стародумова Настасья Иванова
Дочь: Фекла Аверкиева
Мать ребёнка: Стародумова Настасья Иванова
Дочь: Феодора Аверкиева
Мать ребёнка: Стародумова Фекла Пименова
Сын: Стародумов Косьма Аверкиев
Мать ребёнка: Стародумова Фекла Пименова
Дочь: Анна Аверкиева
Мать ребёнка: Стародумова Фекла Пименова
Сын: Стародумов Миней (Мина) Аверкиев
Мать ребёнка: Стародумова Фекла Пименова
Дочь: Марфа Аверкиева
Мать ребёнка: Стародумова Фекла Пименова
Дочь: Мария Аверкиева
Мать ребёнка: Стародумова Фекла Пименова