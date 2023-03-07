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Стародумов Аверкий Федоров

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Место рождения

Сорвижской

Дата рождения

Около 1764

Дата смерти

10.07.1826 ст.

Пол

Мужской

Отец

Около 1741 г.р.

Мать

Около 1742 г.р.

Жена

Около 1781 г.р.
Около 1767 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1764

Отец: Стародумов Федор Калинин

Мать: Стародумова Ксения (Оксинья) (Нестерова)

Рождение ребёнка
08.02.1786 ст.

Сын: Стародумов Федор Аверкиев

Мать ребёнка: Стародумова Настасья Иванова

Рождение ребёнка
Около 1787

Сын: Стародумов Архип Аверкиев

Мать ребёнка: Стародумова Настасья Иванова

Рождение ребёнка
Около 1791

Дочь: Параскева Аверкиева

Мать ребёнка: Стародумова Настасья Иванова

Рождение ребёнка
Около 1796

Сын: Стародумов Афиноген Аверкиев

Мать ребёнка: Стародумова Настасья Иванова

Рождение ребёнка
Около 1797

Дочь: Матрона Аверкиева

Мать ребёнка: Стародумова Настасья Иванова

Рождение ребёнка
Около 1798

Дочь: Марина Аверкиева

Мать ребёнка: Стародумова Настасья Иванова

Рождение ребёнка
Около 1800

Дочь: Фекла Аверкиева

Мать ребёнка: Стародумова Настасья Иванова

Рождение ребёнка
Около 1810

Дочь: Феодора Аверкиева

Мать ребёнка: Стародумова Фекла Пименова

Рождение ребёнка
Около 1811

Сын: Стародумов Косьма Аверкиев

Мать ребёнка: Стародумова Фекла Пименова

Рождение ребёнка
Около 1813

Дочь: Анна Аверкиева

Мать ребёнка: Стародумова Фекла Пименова

Рождение ребёнка
Около 1814

Сын: Стародумов Миней (Мина) Аверкиев

Мать ребёнка: Стародумова Фекла Пименова

Рождение ребёнка
Около 1817

Дочь: Марфа Аверкиева

Мать ребёнка: Стародумова Фекла Пименова

Рождение ребёнка
Около 1820

Дочь: Мария Аверкиева

Мать ребёнка: Стародумова Фекла Пименова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Стародумова Фекла Пименова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Стародумова Настасья Иванова

Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
10.07.1826 ст.
Причина смерти: натурально
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