Стародумова Фекла Пименова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1781
Дата смерти12.11.1827 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1781
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1810
Дочь: Феодора Аверкиева
Отец ребёнка: Стародумов Аверкий Федоров
Рождение ребёнка
Около 1811
Сын: Стародумов Косьма Аверкиев
Отец ребёнка: Стародумов Аверкий Федоров
Рождение ребёнка
Около 1813
Дочь: Анна Аверкиева
Отец ребёнка: Стародумов Аверкий Федоров
Рождение ребёнка
Около 1814
Сын: Стародумов Миней (Мина) Аверкиев
Отец ребёнка: Стародумов Аверкий Федоров
Рождение ребёнка
Около 1817
Дочь: Марфа Аверкиева
Отец ребёнка: Стародумов Аверкий Федоров
Рождение ребёнка
Около 1820
Дочь: Мария Аверкиева
Отец ребёнка: Стародумов Аверкий Федоров
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
12.11.1827 ст.
Причина смерти: от горячки