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Стародумова Фекла Пименова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1781

Дата смерти

12.11.1827 ст.

Пол

Женский

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1781

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1810

Дочь: Феодора Аверкиева

Отец ребёнка: Стародумов Аверкий Федоров

Варашевская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1811

Сын: Стародумов Косьма Аверкиев

Отец ребёнка: Стародумов Аверкий Федоров

Варашевская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1813

Дочь: Анна Аверкиева

Отец ребёнка: Стародумов Аверкий Федоров

Варашевская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1814

Сын: Стародумов Миней (Мина) Аверкиев

Отец ребёнка: Стародумов Аверкий Федоров

Варашевская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1817

Дочь: Марфа Аверкиева

Отец ребёнка: Стародумов Аверкий Федоров

Варашевская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1820

Дочь: Мария Аверкиева

Отец ребёнка: Стародумов Аверкий Федоров

Варашевская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Стародумов Аверкий Федоров

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Варашевская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Смерть
12.11.1827 ст.
Варашевская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Причина смерти: от горячки
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