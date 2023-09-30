Муравьева (Костоломова) Дарья Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМуравьева (Костоломова) Дарья Андреевна

Муравьева (Костоломова) Дарья Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.06.1802

Сын: Муравьев Иван Лукич

Отец ребёнка: Муравьев Лука Яковлевич

Рождение ребёнка
1807

Сын: Муравьев Осип Лукич

Отец ребёнка: Муравьев Лука Яковлевич

Рождение ребёнка
1812

Сын: Муравьев Степан Лукич

Отец ребёнка: Муравьев Лука Яковлевич

Рождение ребёнка
1816

Сын: Муравьев Макар Лукич

Отец ребёнка: Муравьев Лука Яковлевич

Рождение ребёнка
1816

Дочь: (муравьева ) Ксенья Лукинишна

Отец ребёнка: Муравьев Лука Яковлевич

Рождение ребёнка
1819

Сын: Муравьев Федор Лукич

Отец ребёнка: Муравьев Лука Яковлевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Муравьев Лука Яковлевич

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close