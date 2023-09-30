Муравьева (Костоломова) Дарья Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
20.06.1802
Сын: Муравьев Иван Лукич
Отец ребёнка: Муравьев Лука Яковлевич
Рождение ребёнка
1807
Сын: Муравьев Осип Лукич
Отец ребёнка: Муравьев Лука Яковлевич
Рождение ребёнка
1812
Отец ребёнка: Муравьев Лука Яковлевич
Рождение ребёнка
1816
Сын: Муравьев Макар Лукич
Отец ребёнка: Муравьев Лука Яковлевич
Рождение ребёнка
1816
Дочь: (муравьева ) Ксенья Лукинишна
Отец ребёнка: Муравьев Лука Яковлевич
Рождение ребёнка
1819
Сын: Муравьев Федор Лукич
Отец ребёнка: Муравьев Лука Яковлевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно