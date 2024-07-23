Муравьев Иван Лукич
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.06.1802
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.06.1802
2 брак с с Матроной Тихоновой Иониной из Архангельского прихода деревни Ионина
Бракосочетание
Неизвестно
2 брак
Работа или профессия
Неизвестно
земледелец
Бракосочетание
Неизвестно
1 брак
Бракосочетание
28.01.1825
Жена: не указана
1 брак с Татьяной Андреевой Толстоуховой из Мининой.
Бракосочетание
06.10.1829
Жена: не указана
Рождение ребёнка
1830
Мать ребёнка: Муравьева Матрена Петровна
Смерть
Неизвестно