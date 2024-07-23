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Муравьев Иван Лукич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.06.1802

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.06.1802

Отец: Муравьев Лука Яковлевич

Мать: Муравьева (Костоломова) Дарья Андреевна

2 брак с с Матроной Тихоновой Иониной из Архангельского прихода деревни Ионина
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Муравьева Ионина Матрена Тихоновна

2 брак
Работа или профессия
Неизвестно
земледелец
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Муравьева Толстоухова Татьяна Андреева

1 брак
Бракосочетание
28.01.1825

Жена: не указана

1 брак с Татьяной Андреевой Толстоуховой из Мининой.
Бракосочетание
06.10.1829

Жена: не указана

Рождение ребёнка
1830

Сын: Муравьев Семен Иванович

Мать ребёнка: Муравьева Матрена Петровна

Смерть
Неизвестно

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