Ильин Николай — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ильин Николай

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ильина Екатерина Николаевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ильина Наталья Николаевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ильин Василий Николаевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
18.02.1934

Дочь: Емельянова Таисия Николаевна

Мать ребёнка: не указана

Бима, Агрызский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно

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