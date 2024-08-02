Емельянова (Ильина) Таисия Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Емельянова (Ильина) Таисия Николаевна

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Место рождения

Бима, Агрызский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

18.02.1934

Дата смерти

13.10.1993

Пол

Женский

Добавил:

НН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.02.1934

Отец: Ильин Николай

Мать: не указана

Бима, Агрызский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Емельянов Степан Емельянович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Емельянов Юрий Степанович

Отец ребёнка: Емельянов Степан Емельянович

Кулегаш, Агрызский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
01.05.1957

Дочь: Куприянова Лидия Степанова

Отец ребёнка: Емельянов Степан Емельянович

Кулегаш, Агрызский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
06.02.1962

Дочь: Тимофеева Галина Степановна

Отец ребёнка: Емельянов Степан Емельянович

Кулегаш
Рождение ребёнка
1964

Сын: Емельянов Алик Степанович

Отец ребёнка: Емельянов Степан Емельянович

Кулегаш, Агрызский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
06.02.1970

Дочь: Вотинова Ирина Степановна

Отец ребёнка: Емельянов Степан Емельянович

Кулегаш, Агрызский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
21.09.1971

Сын: Емельянов Сергей Степанович

Отец ребёнка: Емельянов Степан Емельянович

Кулегаш, Агрызский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
13.10.1993
Бима, Агрызский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

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