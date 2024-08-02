Емельянова (Ильина) Таисия Николаевна
Место рождения
Дата рождения18.02.1934
Дата смерти13.10.1993
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.02.1934
Отец: Ильин Николай
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Емельянов Юрий Степанович
Отец ребёнка: Емельянов Степан Емельянович
Рождение ребёнка
01.05.1957
Дочь: Куприянова Лидия Степанова
Отец ребёнка: Емельянов Степан Емельянович
Рождение ребёнка
06.02.1962
Дочь: Тимофеева Галина Степановна
Отец ребёнка: Емельянов Степан Емельянович
Кулегаш
Рождение ребёнка
1964
Сын: Емельянов Алик Степанович
Отец ребёнка: Емельянов Степан Емельянович
Рождение ребёнка
06.02.1970
Дочь: Вотинова Ирина Степановна
Отец ребёнка: Емельянов Степан Емельянович
Рождение ребёнка
21.09.1971
Сын: Емельянов Сергей Степанович
Отец ребёнка: Емельянов Степан Емельянович
Смерть
13.10.1993