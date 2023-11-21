Черепнин Федор Кузьмич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Черепнин Федор Кузьмич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1878

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1876 г.р.

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
07.01.1896 ст.

Жена: Черепнина Феодосия Кондратьевна

Российская Федерация, Новосибирск, Чистоозерное, Юдино, Николаевская церковь
Рождение ребёнка
02.06.1896 ст.

Сын: Черепнин Иван Федорович

Мать ребёнка: Черепнина Феодосия Кондратьевна

Редкая, Юдинская волость, Каинский уезд
Место жительства
Неизвестно
Редкая, Юдинская волость, Каинский уезд
Смерть
Неизвестно
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