Черепнин Федор Кузьмич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1878
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
07.01.1896 ст.
Российская Федерация, Новосибирск, Чистоозерное, Юдино, Николаевская церковь
Рождение ребёнка
02.06.1896 ст.
Мать ребёнка: Черепнина Феодосия Кондратьевна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно