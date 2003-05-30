Николаева (Зинина) Галина Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.01.1964
Дата смерти30.05.2003
ПолЖенский
ОтецНе указан
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.01.1964
Отец: не указан
Рождение ребёнка
23.06.1984
Дочь: Николаева Елена Владимировна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
12.09.1987
Дочь: Николаева Екатерина Влдаимировна
Отец ребёнка: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
30.05.2003