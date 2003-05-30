Николаева (Зинина) Галина Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Николаева (Зинина) Галина Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.01.1964

Дата смерти

30.05.2003

Пол

Женский

Добавил:

СБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.01.1964

Отец: не указан

Мать: Зинина Екатерина Владимировна

Рождение ребёнка
23.06.1984

Дочь: Николаева Елена Владимировна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
12.09.1987

Дочь: Николаева Екатерина Влдаимировна

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Николаев Владимир Николаевич

Смерть
30.05.2003
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