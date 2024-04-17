Зинина (Корнилова) Екатерина Владимировна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти2006
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Крысанов ????
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
06.11.1957
Сын: Зинин Александр Николаевич
Отец ребёнка: Зинин Николай Матвеевич
Турминское, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
14.01.1964
Дочь: Николаева (Зинина) Галина Николаевна
Отец ребёнка: Зинин Николай Матвеевич
Смерть
2006