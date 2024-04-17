Зинина (Корнилова) Екатерина Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зинина (Корнилова) Екатерина Владимировна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

2006

Пол

Женский

Добавил:

СБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Корнилов Владимир Иванович

Мать: Корнилова (Архипова) Пелагея Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зинин Николай Матвеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Крысанов ????

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Спирин Николай Иванович

Рождение ребёнка
06.11.1957

Сын: Зинин Александр Николаевич

Отец ребёнка: Зинин Николай Матвеевич

Турминское, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
14.01.1964

Дочь: Николаева (Зинина) Галина Николаевна

Отец ребёнка: Зинин Николай Матвеевич

Смерть
2006

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