Ишкова Ирина Федосеева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1881
Дочь: Шебанова Мария Яковлева
Отец ребёнка: Ишков Яков Лукьянов
Рождение ребёнка
До 1882
Дочь: Параскева Яковлева
Отец ребёнка: Ишков Яков Лукьянов
Рождение ребёнка
17.05.1886
Дочь: Григорьева Гликерия Яковлева
Отец ребёнка: Ишков Яков Лукьянов
Рождение ребёнка
05.11.1888
Сын: Ишков Павел Яковлев
Отец ребёнка: Ишков Яков Лукьянов
Рождение ребёнка
09.03.1891
Дочь: Дарья Яковлева
Отец ребёнка: Ишков Яков Лукьянов
Рождение ребёнка
15.04.1893
Дочь: Гридчина Александра Яковлева
Отец ребёнка: Ишков Яков Лукьянов
Рождение ребёнка
14.01.1896
Сын: Ишков Павел Яковлев (второй)
Отец ребёнка: Ишков Яков Лукьянов
Рождение ребёнка
02.07.1897
Дочь: Марфа Яковлева
Отец ребёнка: Ишков Яков Лукьянов
Рождение ребёнка
01.05.1900
Дочь: Пелагея Яковлева
Отец ребёнка: Ишков Яков Лукьянов
Рождение ребёнка
03.03.1903
Дочь: Евдокия Лукьянова
Отец ребёнка: Ишков Яков Лукьянов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Ишков Яков Лукьянов
Смерть
Неизвестно