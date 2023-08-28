Ишкова Ирина Федосеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиИшкова Ирина Федосеева

Ишкова Ирина Федосеева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1881

Дочь: Шебанова Мария Яковлева

Отец ребёнка: Ишков Яков Лукьянов

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
До 1882

Дочь: Параскева Яковлева

Отец ребёнка: Ишков Яков Лукьянов

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
17.05.1886

Дочь: Григорьева Гликерия Яковлева

Отец ребёнка: Ишков Яков Лукьянов

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
05.11.1888

Сын: Ишков Павел Яковлев

Отец ребёнка: Ишков Яков Лукьянов

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
09.03.1891

Дочь: Дарья Яковлева

Отец ребёнка: Ишков Яков Лукьянов

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
15.04.1893

Дочь: Гридчина Александра Яковлева

Отец ребёнка: Ишков Яков Лукьянов

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
14.01.1896

Сын: Ишков Павел Яковлев (второй)

Отец ребёнка: Ишков Яков Лукьянов

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
02.07.1897

Дочь: Марфа Яковлева

Отец ребёнка: Ишков Яков Лукьянов

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
01.05.1900

Дочь: Пелагея Яковлева

Отец ребёнка: Ишков Яков Лукьянов

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
03.03.1903

Дочь: Евдокия Лукьянова

Отец ребёнка: Ишков Яков Лукьянов

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ишков Яков Лукьянов

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close