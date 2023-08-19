Шебанова (Ишкова) Мария Яковлева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шебанова (Ишкова) Мария Яковлева

Место рождения

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

1881

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881

Отец: Ишков Яков Лукьянов

Мать: Ишкова Ирина Федосеева

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
03.11.1901

Муж: Шебанов Федор Романов

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Богородицкая церковь
Рождение ребёнка
10.03.1903

Дочь: Дарья Федорова

Отец ребёнка: Шебанов Федор Романов

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
25.06.1904

Дочь: Ольга Федорова

Отец ребёнка: Шебанов Федор Романов

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
10.10.1908

Дочь: Анастасия Федорова

Отец ребёнка: Шебанов Федор Романов

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
27.02.1910

Сын: Шебанов Алексей Федоров

Отец ребёнка: Шебанов Федор Романов

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
07.09.1912

Сын: Шебанов Иван Федоров

Отец ребёнка: Шебанов Федор Романов

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
07.09.1914

Дочь: Вера Федорова

Отец ребёнка: Шебанов Федор Романов

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
Неизвестно
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