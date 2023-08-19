Шебанова (Ишкова) Мария Яковлева
Место рождения
Дата рождения1881
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881
Отец: Ишков Яков Лукьянов
Мать: Ишкова Ирина Федосеева
Бракосочетание
03.11.1901
Богородицкая церковь
Рождение ребёнка
10.03.1903
Дочь: Дарья Федорова
Отец ребёнка: Шебанов Федор Романов
Рождение ребёнка
25.06.1904
Дочь: Ольга Федорова
Отец ребёнка: Шебанов Федор Романов
Рождение ребёнка
10.10.1908
Дочь: Анастасия Федорова
Отец ребёнка: Шебанов Федор Романов
Рождение ребёнка
27.02.1910
Отец ребёнка: Шебанов Федор Романов
Рождение ребёнка
07.09.1912
Сын: Шебанов Иван Федоров
Отец ребёнка: Шебанов Федор Романов
Рождение ребёнка
07.09.1914
Дочь: Вера Федорова
Отец ребёнка: Шебанов Федор Романов
Смерть
Неизвестно