Григорьева (Ишкова) Гликерия Яковлева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Григорьева (Ишкова) Гликерия Яковлева

Место рождения

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

17.05.1886

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.05.1886

Отец: Ишков Яков Лукьянов

Мать: Ишкова Ирина Федосеева

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
16.03.1908

Сын: Григорьев Александр Борисов

Отец ребёнка: Григорьев Борис Никитин

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
21.01.1913

Сын: Григорьев Иван Борисов

Отец ребёнка: Григорьев Борис Никитин

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
13.11.1914

Сын: Григорьев Митрофан Борисов

Отец ребёнка: Григорьев Борис Никитин

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
09.06.1917

Сын: Григорьев Петр Борисов

Отец ребёнка: Григорьев Борис Никитин

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Григорьев Борис Никитин

Смерть
Неизвестно
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