Григорьева (Ишкова) Гликерия Яковлева
Место рождения
Дата рождения17.05.1886
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.05.1886
Отец: Ишков Яков Лукьянов
Мать: Ишкова Ирина Федосеева
Рождение ребёнка
16.03.1908
Сын: Григорьев Александр Борисов
Отец ребёнка: Григорьев Борис Никитин
Рождение ребёнка
21.01.1913
Отец ребёнка: Григорьев Борис Никитин
Рождение ребёнка
13.11.1914
Сын: Григорьев Митрофан Борисов
Отец ребёнка: Григорьев Борис Никитин
Рождение ребёнка
09.06.1917
Отец ребёнка: Григорьев Борис Никитин
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно